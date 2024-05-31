П’яний без документів у комендантську годину: водію-порушнику загрожує три роки тюрми

У Тернополі поліцейські виявили водія, позбавленого судом на 5 років права керування. За невиконання судового рішення йому загрожує покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Подія трапилася у Тернополі. Під час комендантської години патрульні поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував місцевий житель. У ході спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки сп’яніння та запропонували йому пройти освідування у встановленому законом порядку. Проте він відмовився.

У чоловіка також були відсутні документи на право керування автомобілем. Як з’ясували згодом поліцейські, у травні цього року суд позбавив його права керувати транспортними засобами терміном на 5 років за вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного сп’яніння). Проте чоловік проігнорував дану заборону.

За фактом невиконання судового рішення слідчі поліції розпочали кримінальне провадження щодо тернополянина за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Окрім цього, на фігуранта поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.