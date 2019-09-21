Знехтували безпекою малолітніх дітей батьки з села Сураж Шумського району.

І як результат – в п’ятирічної дівчинки відкритий перелом стегна, у її чотирирічної сестри закрита черепно-мозкова травма та струс, а в матері – закритий перелом гомілки. Про це йдеться в сюжеті телеканату Тернопіль 1.

За попередньою інформацією, винний у травмуванні родини батько дітей. Він сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявили 1,89 проміле алкоголю.

Аварія трапилася 19 вересня близько 20:45. Водій автомобіля ВАЗ-2101 в селі Бриків врізався в вантажний автомобіль. КамАЗ був припаркований на правому узбіччі проїзної частини дороги.