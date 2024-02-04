У Тернополі патрульні відсторонили від керування нетверезого втікача та склали на нього адмінматеріали.

У п’ятницю вночі, близько 2-ї години, на проспекті Злуки поліцейські помітили автомобіль Renault, який рухався вулицею під час дії комендантської години. Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, але він лише пришвидшився, здійснюючи небезпечні маневри.

Поліцейські негайно розпочали переслідування та зупинили автомобіль порушника на вулиці Богдана Лепкого.

Уже з перших хвилин спілкування у керманича інспектори виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Огляд на визначення стану спʼяніння чоловік погодився пройти на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний — 1,19 проміле.

На 20-ти річного втікача патрульні склали адмінматеріали:

постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Водія інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.