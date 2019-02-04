П’яний водій збив двох людей і патрульного. ФОТО

04/02/2019 Розмір тексту:

Троє людей з переломами та іншими ушкодженнями потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Серед потерпілих – двоє мешканців Почаєва та працівник групи реагування патрульної поліції, який перебував при виконанні службових обов’язків.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що нещастя трапилося третього лютого близько другої години ночі у Почаєві. Двох потерпілих, які їхали автомобілем Mitsubishi Outlander, кількома хвилинами до аварії зупинили патрульні. Службовий транспорт правоохоронців стояв біля узбіччя з увімкнутими проблисковими маячками.

В якийсь момент на тротуар виїхав автомобіль Volkswagen Golf, збив їх, а після цього врізався ще й в Mitsubishi.

За попередніми даними, кермувальник Volkswagen(а) був п’яним. В його крові виявили більше двох з половиною проміле алкоголю. Чоловік каже, що помітив патрульну автівку занадто пізно.

Тікати на зустрічну не зміг, бо нею рухався інший транспортний засіб. Уникнути ДТП вирішив, виїхавши на тротуар. Саме там стояли люди, які і потрапили під колеса його авто.

Потерпілих доправили до травматологічного відділення. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 ККУ.