П’яний водій так давав патрульним гроші, що до нього викликали слідчих

Як повідомляють у патрульній поліції, подія трапилася вчора ввечері на вулиці Лесі Українки.

Небайдужий громадянин повідомив на лінію 102 про те, що водій автомобіля ВАЗ 2107 рухається з порушенням Правил дорожнього руху та, ймовірно, перебуває в нетверезому стані. За деякий час патрульні помітили автомобіль про який йшлось в повідомленні.

За кермом автомобіля знаходився чоловік 1979 р. н., який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, нечітка мова. На місці зупинки транспортного засобу патрульні запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» на що водій погодився. Результат огляду становив 2,08 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.

Але водій все одно не визнавав цього. Надалі, чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 600 гривень. Патрульні неодноразово попередили про відповідальність, яка загрожуватиме громадянину за подібні дії, проте він наполягав на вирішенні питання лише таким чином і кинув кошти у патрульний автомобіль.

Інспектори склали протокол на водія за ч. 1 ст. 130 КУпАП ( Керування в стані алкогольного сп’яніння) та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх деталей справи.

За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі чоловікові загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк (ст. 369 Кримінального кодексу України).