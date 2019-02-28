П’яний водій намагався “вирішити питання” з патрульними

Прибувши за вказаною адресою, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованим транспортним засобом Subaru Outback. Окрім того, спілкуючись з водієм Daewoo, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти освідування на місці події, 32-річний чоловік погодився. Результат проходження огляду – 1, 49 проміле, що практично у 8 разів перевищує допустиму норму.

Надалі, під час складання адміністративних матеріалів, чоловік намагався «вирішити питання» та запропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Інспектори неодноразово наголошували та попереджали водія про кримінальну відповідальність за такі дії, але останній продовжував наполягати. Після чого, не знайшовши іншого виходу з ситуації, чоловік вирішив залишити гроші в службовому автомобілі.

На місце події поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу та склали на водія протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані) і за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП).ф