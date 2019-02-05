П’яний водій “Мерседеса” перетворив “Москвич” на металобрухт. ФОТО
05/02/2019 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 лютого близько 7 години ранку на автодорозі М-12 «Стрий-Знам’янка».
За попереднім даними, водій автомобіля MERCEDES виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з легковим автомобілем. Водія легковика з численними травмами шпиталізували.
При спілкуванні з 25-річним керманичем MERCEDES патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння. Прилад показав результат у 1,69 проміле, що практично у 9 раз перевищує норму.
На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та викликали слідчо-оперативну групу.
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