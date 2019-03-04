П’яний тернополянин обматюкав агітаторів. Його оштрафували

04/03/2019 Розмір тексту:

Адмінпротокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство склали співробітники Заліщицького відділення поліції щодо 34-річного жителя Тернополя. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ображав нецензурною лайкою агітаторів одного із кандидатів в Президенти та перешкоджав їх роботі.

4 березня близько 9 години до співробітників Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік агітаційної палатки, розташованої у райцентрі, невідомий чоловік напідпитку вчиняє конфлікт з людьми, які розповсюджують агітаційні листівки одного із кандидатів в Президенти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили чоловіка, який нецензурною лайкою ображав агітаторів. Від нього було чути різкий запах алкоголю. Правоохоронці запропонували йому пройти медосвідчення на стан алкогольного сп’яніння. Проте останній відмовився. Дебоширом виявився 34-річний тернополянин. У Заліщики він приїхав у гості до родичів.

Стосовно тернополянина поліцейські склали протокол за дрібне хуліганство – ст. 173 КУпАП. Сьогодні районний суд розглянув справу та зобов’язав порушника сплатити штраф, повідомляють у поліції.