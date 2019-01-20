П’яний молодик вижив після падіння з третього поверху

20/01/2019 0
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Серед ночі у тернопільську лікарню №1 звернувся 28-річний молодик. Чоловік випав з вікна багатоповерхівки.

Інцидент стався цієї ночі  центрі Тернополя, повідомляють Тернополяни. Як розповів потерпілий, травми він отримав внаслідок падіння з висоти третього поверху на вул. Шпитальна, 3 через власну необережність.

Втім, розповідають у медзакладі, на момент звернення молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння, що, ймовірно, й стало причиною падіння.

У лікарні в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій м’яких тканин голови, суглобу та обличчя, підозру на струс головного мозку. Після надання меддопомоги був відпущений по місцю проживання. На щастя, його життю нічого не загрожує.

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