П’яний молодик вижив після падіння з третього поверху

Інцидент стався цієї ночі центрі Тернополя, повідомляють Тернополяни. Як розповів потерпілий, травми він отримав внаслідок падіння з висоти третього поверху на вул. Шпитальна, 3 через власну необережність.

Втім, розповідають у медзакладі, на момент звернення молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння, що, ймовірно, й стало причиною падіння.

У лікарні в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій м’яких тканин голови, суглобу та обличчя, підозру на струс головного мозку. Після надання меддопомоги був відпущений по місцю проживання. На щастя, його життю нічого не загрожує.