П’яний хуліган розбив ломом вікно автомобіля
5 грудня близько 21-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вул. Над Яром невідомий чоловік, в дворі будинку, розбив скло припаркованого транспортного засобу DAEWOO LANOS.
Патрульні оперативно прибули на місце події та виявили автомобіль DAEWOO з характерним пошкодженням бокового вікна. Отримавши опис правопорушника, поліцейські одразу ж почали обходити прилеглу територію. Незабаром, вони побачили чоловіка, який підпадав під орієнтування. В ході спілкування з 35-річним громадянином та під час поверхневої перевірки згідно ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори виявили у нього інструменти: лом та ніж. Окрім того, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе агресивно та виражався нецензурною лайкою.
На чоловіка поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та за ст. 178 КУпАП ( Перебування у п’яному вигляді у громадському місці), а також викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи.
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