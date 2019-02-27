П’яний іноземець в’їхав у припарковане авто

27/02/2019 0
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Аварія за участю 23-річного нетверезого іноземця трапилася у Тернополі. Водій, перевищивши швидкість, наїхав на припарковане авто.

Водій-іноземець пройшов тест на виявлення вмісту алкоголю. Відтак прилад зафіксував 0, 46 проміле алкоголю в крові при допустимій нормі -0,2 проміле, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

«Коли патрульні поліцейські прибули на місце поліції, що трапилася по вулиці Академіка Дністрянського, з’ясувалося, що водій-іноземець, керуючи автомобілем AUDI Q7, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з припаркованим транспортним засобом TOYOTA AVENSIS. Перевіряючи документи у 23-річного керманича, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків, патрульні запропонували пройти чоловікові огляд на алкотесті «Драгер», на що останній погодився. Прилад зафіксував результат у 0, 46 проміле алкоголю в крові. Інспектори склали на водія протоколи за ст. 124 КУпАП ( Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані алкогольного сп’яніння)».

Посвідчення водія в іноземця інспектори тимчасово вилучили.

Софія Романська

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