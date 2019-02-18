П’яний чолов’яга пограбував колишню дружину

18/02/2019 Розмір тексту:

У вчиненні пограбування 25-річної жительки села Біла Чортківського району місцеві поліцейські підозрюють її колишнього чоловіка. Зловмисник, будучи у стані алкогольного сп’яніння, наніс жертві тілесні ушкодження та відкрито викрав мобільний телефон.

Про конфлікт між продавцем магазину та нетверезим чоловіком правоохоронців повідомив випадковий свідок. Поліцейські встановили, це з’ясовували відносини колишнє подружжя. Чоловік прийшов нетверезий до крамниці, де працює його колишня дружина, влаштував скандал, відтак наніс їй тілесні ушкодження, забрав мобільний і подався геть.

Оперативники розшукали кривдника. Мобільний у нього вилучили. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 186 ККУ, повідомляють у поліції.