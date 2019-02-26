П’яний або заснув: на Тернопільщині водій скоїв жахливу аварію. ВІДЕО

26/02/2019 Розмір тексту:

На Зборівщині сім’я потрапила в аварію, коли поверталась із весілля. ДТП сталася 25 лютого близько шостої ранку неподалік селища Залізці.

30-річний мешканець села Велика Горянка за кермом Opel Vivaro виїхав за межі проїзної частини. Чоловік не впорався із керуванням, тому авто декілька разів перекинулось. Голова сім’ї отримав травми не сумісні із життям. Він помер на місці трагедії, повідомляє TV-4.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини аварії. За припущенням поліцейських, після святкування водій міг бути у стані алкогольного сп’яніння. Або ж чоловік заснув за кермом, оскільки сім’я їхала на світанку.