У Тернополі водій напідпитку вчинив ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 14-ї години на проспекті Злуки. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місце події прибули патрульні.

Під час з’ясування всіх обставин події та перевірки документів інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану спʼяніння чоловік погодився пройти на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний — 1,61 проміле.

На винуватця пригоди склали два адмінпротоколи та вилучили у нього посвідчення водія.