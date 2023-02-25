Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч з 22 на 23 лютого, приблизно о 3:30, у селі Підгайці Кременецької громади.

Там автомобіль “ВАЗ” в’їхав у дерево.

Причиною автоаварії стало перевищення швидкості та сильне алкогольне сп’яніння водія. Про це повідомляють у спільноті Типовий Кременець.

На щастя, горе-водій живий. За фактом ДТП триває слідство.

До слова, мешканці сіл Підгайці, Іванківці, Піщатинці неодноразово скаржилися на водіїв, що їздять вулицями цих сіл у нетверезому стані та на шаленій швидкості. Подібні ДТП тут, на жаль, не поодинокі.