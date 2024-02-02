Керування напідпитку призвело до ДТП: патрульні склали відповідні адмінматеріали.

Вчора поліцейські отримали звернення про ДТП без травмованих на вулиці Дружби. Інспектори прибули на місце події та виявили водія легковика, який здійснив наїзд на перешкоду.

Спілкуючись із керманичем, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 1,75 проміле алкоголю в крові чоловіка, що перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія адмінматеріали:

– протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

– протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування автівкою.