Вчора, близько 23-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без потерпілих на проспекті Степана Бандери.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet. Після цього Mercedes продовжив некерований рух та здійснив наїзд на огорожу, повідомляють у патрульній поліції.

В ході спілкування з водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що громадянин відмовився.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП, протокол за ч. 1 ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст.126 (керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП, автомобіль помістили на арешт майданчик.