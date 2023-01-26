П’яного водія фури зупинили патрульні у Тернополі: у нього забрали “права”

Сьогодні зранку, близько 9-ї години, під час патрулювання, інспектори виявили вантажний автомобіль Volvo, водій якого не виконав вимог дорожнього зранку 3.3 “Рух вантажних транспортних засобів заборонено”.

Поліцейські зупинили автомобіль та, спілкуючись з водієм, виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.06 проміле алкоголю в крові водія.

Інспектори відсторонили водія від керування вантажівкою, вилучили посвідчення водія, склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Невиконання вимог дорожніх знаків) КУпАП.