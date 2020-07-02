Не впорався з керуванням та на швидкості врізався в дерево. У дорожньо-транспортній пригоді на Теребовлянщині травмувалося двоє пасажирів. Аварія трапилася 1 липня близько 1:10 в райцентрі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля MITSUBISHI GALANT, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не зупинився на Т-подібному перехресті, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

В результаті удару двох пасажирів з забоями, рваними ранами госпіталізували до лікарні. В одного з потерпілих медики констатували ще й перелом руки.

Попередньо водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.