19 нетверезих водіїв зупинили цими вихідними патрульні поліцейські на автошляхах Тернопільщини. За участю нетверезих кермувальників сталося три аварії.

Три дорожньо-транспортні пригоди, три у різних місцях, але з одним спільним фактором: керування транспортним засобом у стані сп’яніння, – повідомила речниця Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

«Однією з причин дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області є керування автівкою в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 27 жовтня опівночі у Тернополі на вулиці 15 Квітня 31-річний водій, керуючи автомобілем AUDI A6, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на перешкоду. Під час спілкування з керманичем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду – 1, 74 проміле алкоголю в крові, що практично у 9 разів перевищує встановлену законом норму. Цієї ж ночі на вулиці Замковій 24-річний водій автомобіля Nissan Qashqai не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на перешкоду, а саме на дорожнє огородження. При перевірці документів у чоловіка, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. 28 жовтня вночі 25-річна водійка автомобіля ВАЗ 2107, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння (від проходження огляду в найближчому медичному закладі відмовилася в категоричні формі), не впоравшись з керуванням, здійснила наїзд на бетонне огородження».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за керування авто у нетверезому стані.

Софія Романська