П’яні молодики потрощили сусідські вулики: чому – пояснити не можуть

Поліцейські встановили зловмисників. Їм інкриміновано частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова звернувся житель села Більче-Золоте із заявою про крадіжку вулика. Зі слів чоловіка, вночі невідомі особи проникли на його господарство та пошкодили чотири вулики, а один викрали. Сума збитків склала понад п’ять тисяч гривень.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, до злочину причетні двоє односельців потерпілого – 22 та 25 років. Молодики у скоєному зізналися. Навіщо вчинили протиправне – пояснити не змогли, кажуть, були нетверезі.

Потерпілий одразу сам намагався з’ясувати, хто наробив йому шкоди, проте згодом таки звернувся до поліцейських. Оперативники швидко встановили зловмисників, а також з’ясували, що крадений вулик ті продали жителю Борщова. Покупця поліцейські теж розшукали.

Тривають слідчі заходи щодо вилучення краденого та притягнення зловмисників до відповідальності. За скоєне їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.