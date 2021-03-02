П’яна молодиця каталася на автомобілі знайомого, поки не перетворила його на купу металобрухту. ФОТО

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся 26-річний житель села Людвище і повідомив про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Автівку молодик залишив на подвір’ї своєї знайомої, а зранку від неї ж дізнався, що машина – перекинута у кюветі поблизу села Іква.

З’ясовуючи обставини, що передували злочину, поліцейські встановили, 26-річний заявник познайомився з мешканкою Кременця через соціальні мережі. 24 лютого молоді люди зустрілися, і, судячи з наслідків, побачення проходило «під високим градусом»: кавалєр міцно заснув від надмірної дози алкоголю у будинку кременчанки, а нетвереза дівчина в цей час з подружкою роз’їжджали на його автівці містом.

– Маємо докази, що в ніч з 24 на 25 лютого підозрювана двічі брала автівку потерпілого без його дозволу, – повідомив старший слідчий Кременецького районного відділу поліції Олександр Кушка. – Що зловмисниця керувала транспортом у стані алкогольного сп’яніння свідчить той факт, що після скоєного її було освідувано і в крові виявлено 2,4 проміле.

Першого разу зловмисниці вдалося без пригод повернутися на чужій автівці додому. Наступного разу, зі свідчень підозрюваної, о шостій годині ранку виникла потреба з’їздити до цілодобового магазину, що на АЗС поблизу села Іква. Дорогою туди й трапився форс-мажор: не впоравшись з керуванням, нетвереза кременчанка, котра, до слова, ще й не має посвідчення водія, «припаркувала» автівку колесами вверх у кюветі.

– Підозрювана спочатку була затримана у порядку статті 208 КПК, – розповів Олександр Кушка. – Після оголошення підозри за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.