Курйозна ситуація трапилася на вул. К. Савури 29 листопада, куди о 16:17 виїжджала бригада швидкої.

Медики надавали допомогу 29-річній пацієнтці, яка скаржилася на сильні головні болі та головокружіння. Як з’ясувалося, її матір, перебуваючи у нетверезому стані, жбурнула банкою з консервацією доньці в голову. Обоє жінок стверджують, що це сталося випадково, пише Наш день.

«Снайперські» здібності матері завдали доньці серйозних травмувань: із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною скроневої ділянки голови потерпілу, після наданої допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Про це повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.