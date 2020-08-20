Оздоровча кампанія-2020 на Тернопільщині цього року не відбудеться.

Через підвищення рівня захворюваності на коронавірус регіональна комісія з ТЕБ та НС не дає дозволу відкривати дитячі табори. Відтак передбачені кошти на дитяче оздоровлення повернуться до обласного бюджету і підуть на інші потреби.

На Тернопільщині діє десять стаціонарних дитячих таборів. Жоден із них так і не розпочав роботу. Хоча оздоровчі заклади готувалися працювати в карантинних умовах.

“Практично до кінця липня була заборонена діяльність дитячих оздоровчих закладів загалом по Україні. 30 липня вийшла постанова головного санітарного лікаря, що передбачені певні умови для роботи дитячих таборів. Керівники оздоровчих закладів ознайомилися з цими вимогами. Зокрема, необхідно мати необхідні дезінфікуючі засоби, є певні вимоги до харчування. Окрім цього, необхідно зменшити кількість дітей на площу табору, на одну дитину має бути простір у кімнаті – не менше п’яти квадратних метрів. Частина керівників оздоровчих закладів сказали, що вони взагалі не можуть виконати ці умови. Робоча група обстежила ті заклади, які погодилися приймати дітей, а це санаторій «Барвінок» у Зборівському районі, «Збруч» у Скалі-Подільській Борщівського району, «Лісова пісня» в Борщові, «Ромашка» в Заліщицькому районі і табір «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району”, – розповів начальник управління сім’ї та молоді області Ігор Чорний.

На Тернопільщині – 121 тисяча дітей шкільного віку. Усі мають право на оздоровлення та відпочинок у літній період, втім, пандемія коронавірусу цього року у них забрала таку можливість.

Софія Романська