Сіно стало причиною розбірок подружжя в одному із сіл Гусятинського району. П’ятдесятидев’ятилітній чоловік влаштував дружині скандал через те, що вона вчасно не зібрала з поля сіно.

Конфлікт на словесній перепалці не завершився. Чоловік взяв з будинку гладкоствольну рушницю марки Иж-18 та вистрілив в повітря. Постріли почули сусіди. Вони й викликали поліцію.

За словами начальника Гусятинського відділення поліції Ярослава Побуринного, на місце події одразу виїхали правоохоронці.

Як з’ясувалося, на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю взяв, аби налякати дружину. У ході перевірки стало відомо, що рушниця не зареєстрована. Вона залишилася йому у спадок після смерті діда.

Зброю правоохоронці вилучили. Дебошир відповідатиме перед законом згідно статті 129 ККУ – погроза вбивством.