Тернопільщина – сільськогосподарський регіон. Відтак необхідних для споживання культур тут вирощують вдосталь, – констатують у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Втім, цьогоріч на овочевих ринках краю ситуація дещо нетипова. Овочі зростають у ціні, та й пропозиція програє перед попитом.

Аграрій із Заліщицького району Петро Зайчук декілька років вирощує овочі: помідори, огірки, капусту, картоплю, червоні буряки. Весняні повені були нещадними для плантацій з городиною, – розповідає чоловік. Втрати значні, тому зібраний врожай намагається продати якнайдорожче.

«Ми багато витратили на насіння, удобрення городу. Але погода – це така річ, передбачити яку неможливо. Цього року врожай помідор загалом був непоганий, але ми їх мусили весною пересаджувати через повені. З огірками така сама ситуація. Картопля багато постраждала від злив, у сусідів майже нічого не залишилося. Ми продаємо за вищими цінами, бо по-іншому не можемо. Картоплю хочемо притримати до зими, сподіваємося тоді більше заробимо».

Селяни з північних районів Тернопільщини від весняних злив постраждали менше, більшість фермерів зібрали непоганий врожай. Та й дефіцит овочів нашому регіону ніколи не загрожував. Яка буде ситуація взимку, побачимо згодом. Втім, тенденція зростання цін на овочі неприємно вражає покупців. Найбільше ціни кусаються у супермаркетах. Там продають переважно сільськогосподарську продукцію, привезену із-за кордону.

Софія Романська