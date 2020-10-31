Попередній рейтинг партій визначили в обласній виборчій комісії, розповіла голова ОВК Галина Щегельська. Поки що найбільше голосів набирає “Європейська солідарність”, найменше — політична партія “Порядок. Відповідальність. Справедливість”.

В обласній виборчій комісії опрацювали третину протоколів. Лідирує у першій п’ятірці “Європейська солідарність”, на другому місці – “За майбутнє”, на третьому – “Свобода”, на четвертому “Батьківщина”, на п’ятому – “Слуга народу”, на шостому місці — політична партія “Довіра”, яка ймовірно теж подолає 5%-ий бар’єр.

“Уже затверджено і прийнято відомості 16 протоколів територіальних виборчих комісій. Це становить 29%, ще 14 комісій до нас не приїжджали взагалі, решта протоколів комісій у нас на розгляді. В окремих протоколах були виявлені недоліки, зобов’язано рішенням обласної виборчої комісії усунути виявлені недоліки та внести протоколи з поміткою — уточнено. Фактично, вже розглянуто набагато більше протоколів, але 29% – це ті результати протоколів, які вже прийнято до Тернопільської ТВК. Рейтинг першої п’ятірки за результатом опрацьованих протоколів не змінився: перше місце займає “Європейська солідарність” – 16320 голосів, на другому місці “За майбутнє” – 9614, третє місце – “Свобода”, 7754 голосів, четверте місце – “Батьківщина” – 7012 голосів; п’яте місце – “Слуга народу”, 6197 голосів. Впевнено займає шосту позицію — партія “Довіра”. Наразі вона набирає 4404 голоси”, – розповідає Галина Щегельська.

Найменше голосів поки набрала партія «Порядок. Відповідальність. Справедливість». За неї проголосували 258 виборців. Дванадцяту позицію займає “Наш край” із 259 голосами, одинадцяте місце в “Опозиційної платформи “За життя” – 437 голосів виборців. Остаточні результати повинні оголосити до шостого листопада.