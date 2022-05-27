Завдяки взаємодії патрульних та небайдужих громадян, загублені речі вдалося повернути власниці.

Учора на спецлінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що він знайшов жіночий гаманець на зупинці громадського транспорту по вулиці Генерала Мирона Тарнавського.

Інспектори прибули за вказаною адресою, зустрілися із заявником, який передав їм гаманець.

Охоронці порядку оглянули знайдену річ, в середині знаходились документи особи, яка, ймовірно, її загубила. Тож поліцейські перевірили інформацію в документах згідно з базами даних, встановили власницю та зв’язалися із громадянкою, аби повідомити їй про знахідку.

Інспектори доставили загублену річ громадянці, яка була надзвичайно вдячна усім, хто їй допоміг, повідомляють у патрульній поліції.