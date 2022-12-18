Сьогодні на Тернопільщину знову надійшла звістка про важку втрату.
Стало відомо, що 12 грудня, під час мінометного обстрілу в районі Бахмута, отримав поранення, несумісне з життям, головний сержант-командир міномета Юрій Васильович Безкоровайний. Захисник проживав у селі Печорна колишнього Заліщицького району. Йому було 56 років.
Про непоправну втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.
“Кожен загиблий Герой – це болюча рана на душі кожного з нас…
Царство небесне загиблому!”, – ідеться у зверненні з цього приводу.
Про зустріч тіла та чин похорону буде повідомлено пізніше.