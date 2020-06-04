Нові послуги можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг у місті Тернополі.

Так, з третього червня там надають послугу Державної міграційної служби України «Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків». Її можуть отримати особи віком від 14 до 18 років, які зареєстровані у місті Тернополі (окрім осіб, що перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні та внутрішньо-переміщених осіб) та не зареєстровані у Державному реєстрі платників податків. Для подачі документів необхідно попередньо зареєструватись на сайті ЦНАПу за посиланням https://cnap.rada.te.ua/registration.

Також у Центрі можна вклеїти до паспорта громадянина України, зразка 1994 року, фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку. Для цього небхідно особисто звернутися до ЦНАПу за останнім зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання – під час карантину. Із собою треба мати паспорт громадянина України зразка 1994 року та дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку. Зробити це необхідно не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 – річного віку. Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно у п’ятиденний термін із дня подання заяви.

У зв’язку із карантином прийом громадян у ЦНАП здійснюється виключно за попереднім записом через електронну чергу. Для осіб, які звертаються, щоб отримати вже виготовлені паспортні документи чи вклеїти фотографію необхідно попередньо зателефонувати за номером: 404037.

Ольга Трач