До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся 27-річний житель обласного центру і повідомив про те, що, бажаючи отримати соціальну допомогу, зазнав лише втрат. З його банківської картки зникло понад 14 тисяч гривень.

Зі слів молодого чоловіка, переглядаючи в Інтернеті відео, він натрапив на посилання, де йшлося про те, що, заповнивши анкету онлайн, можна гарантовано отримати соціальну допомогу від держави – так звані ковідні. Юнак без роздумів вказав свої анкетні дані, реквізити банківської картки. І коли на телефон прийшло смс-сповіщення, був переконаний – це про нарахування йому грошей. У повідомленні справді йшлося про кошти, але зняті з картки тернополянина – понад 14 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясовують деталі шахрайської схеми та вживають заходів, аби встановити особу, причетну до злочину. Жителям області радять бути обережними і дуже уважними, не вестися на спокусливі пропозиції, ретельно підбирати контент для перегляду, не переходити на невідомі посилання.