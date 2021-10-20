“Шахтар” – “Реал” – 0:5

Ті з наших провидців, котрі пророкували переконливу перемогу “Реала” (0:2, 1:3, 0:3), навряд чи могли передбачити, що сувора і невблаганна реальність перевершить їхній песимізм. 0:5 трішки не “дотягує” до минулорічного 0:6 від “Боруссії”, але сигналізує про зародження неприємної традиції “Шахтаря”: якщо вже, даруйте, обробитися, то – повні штани. Навряд чи це тішить амбіційне керівництво клубу і аналітиків його телеканалів, котрі люблять розлого розмірковувати про позитивні тенденції в грі команди за керівництва нового італійського allenatore. Вони, оті тенденції, можливо й можна простежити, але – наразі у матчах з суперниками калібру “Зорі” чи “Ігнульця”. На міжнародній же арені Де Дзербі наразі похвалитися нічим: одне очко і жодного забитого гола в трьох стартових матчах Ліги чемпіонів.

Все ж, перший тайм зовсім не віщував такого фіаско. До того ж, спортивний директор “Шахтаря” Даріо Срна перед грою заявив дослівно таке: “Шахтар” гратиме в свій футбол, нічого не будемо змінювати. Ми хочемо грати, володіти м’ячем і показувати свої можливості. Заради цього ми й виступаємо в Лізі чемпіонів”. Багаторічний капітан і символ “гірників” не кривив душею – “Шахтар” в першому таймі справді навіть намагався “качати права” гостям з Мадрида, застосовуючи високий пресинг і улюблені контратаки. Дивідендів від цього господарі поля не отримали, зате отримали м’яч у власні ворота від свого оборонця і за сумісництвом – капітана в цьому матчі Кривцова. 0:1 після першого тайму – це не катастрофа, однак уже до 56 хв. після двох голів бразильця Вінісіуса вона набула цілком реальних обрисів. Поки “гірники” приходили до тями, гості зусиллями Родріго на 65 хв. організували й четвертий гол у ворота Трубіна, повернення якого видалося дуже невеселим. Через лічені хвилини “гірники” мали нагоду “розмочити” рахунок, але цьому завадив голкіпер “Реала” Куртуа, який один за одним парирував удари Фернандо і Марлоса. Час, що залишився до закінчення матчу, пройшов під повну диктовку “королівського” клубу. Як кажуть, покажи мені твій півзахист – і я скажу, яка в тебе команда. Чи міг “Шахтар”, з його постійними, від одного тренера до іншого, пертурбаціями ігрових моделей (цього разу не знайшлося місця в основі Степаненку, котрий, думається, не був би зайвим) протистояти ідеально зіграному тріо Модріч-Каземіро-Кроос? Разом з форвардом з таким маловідомим прізвищем, як Бензема? Француз дочекався свого шансу в компенсований час, оформивши пів десятка м’ячів у воротах “Шахтаря”… Що ж тепер у “гірників”, можна сказати, остаточно окреслилася стратегічна мета: перемогти у домашньому поєдинку “Шериф”, та ще й із якомога більшим рахунком, що може (лише може) дати можливість продовжити виступи навесні в Лізі Європи. Можна, звісно, помріяти про звитяги над “Реалом” та “Інтером” у Мадриді та Мілані, але… щось слабкувато в це нині віриться.

Не дуже віриться і в те, що сьогодні увечері після матчу “Барселона” – “Динамо” настрій в українських вболівальників значно поліпшиться – хоча хто б заперечував проти цього?