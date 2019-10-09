Тринадцять людей підхопили сальмонельоз на святкуванні христин у тернопільському ресторані «Аляска». Хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в тернопільській лікарні.

Наразі триває епідеміологічне розслідування випадків захворювання, – повідомила завідувач відділу обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Фахівці відібрали двадцять зразків харчових продуктів для епідеміологічного розслідування.

«Сальмонела (Salmonella enteritidis) – етіологічна причина спалаху, збудник виділено та ідентифіковано із матеріалу від хворих. З метою встановлення ймовірного фактору передачі інфекції у вогнищі фахівцями відібрано для лабораторного дослідження 20 взірців харчових продуктів (кулінарні страви, кондитерські вироби та сировину). Станом на 07.10.2019 р. за результатами мікробіологічних досліджень харчових продуктів (залишків святкових страв) виділено сальмонелу (S.enteritidis) у 7 взірцях. Триває процес ідентифікації сальмонел за додатковими маркерами».

Додамо, це вже другий випадок у Тернополі цього місяця сальмонельозу внаслідок харчового отруєння у ресторані.

Софія Романська