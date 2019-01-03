Отруєння алкоголем і спроби самогубства: тернопільські медики розповіли, як пройшов Новий рік. ВІДЕО
03/01/2019 0
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Сімейні бійки, алкогольні отруєння, спроби самогубства і аварії – тернополяни так святкували перехід у 2019-й, що медики працювали у посиленому режимі.
Хоча, аналізуючи статистику попередніх років, лікарі зауважують – святкування 2019-го минулося ще досить спокійно.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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