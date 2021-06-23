Священик Української греко-католицької церкви, ієромонах Чину святого Василія Великого Іван Майкович завітав до Бучача.

Отець поділився спогадами про своє перебування у Бучачі. Також відвідав виробничі потужності ФГ «ГАДЗ», де висловив подяку голові господарства Петру Івановичу за постійну підтримку його діяльності в минулому та благодійність, яку він завжди здійснює по відношенні до церкви та навчальних закладів.

– Дякую, шановний і дорогий Петре Івановичу! Хай Бог щедро благословляє ВАС, Ваші задуми, працю та особливу турботу про ЛЮДЕЙ! Бог бачить Ваші добрі наміри, щедрість душі і дарує Вам великий розмах праці! Хай все те що Ви робите для людей Бог винагородить Вам успішним розвитком, високою продуктивність та добробутом Ваших працівників! Наші отці були приємно вражені Вашою продукцією, високим рівнем якості, смаковими факторами та екологічністю вирощуваних фруктів! Щиро дякую, що так щедро мене обдарували, коли відвідав Ваше підприємство! Важко підібрати слова вдячності для Вас, тому прошу нашого Творця хай Ісус і Марія будуть Вашою нагородою у всьому! – зазначив Іван Майкович.

До слова, отець Іван Майкович вперше прибув до Бучача 1990 року. Спричинився до відновлення монастиря отців Василіян після його знищення радянською владою. При монастирі заснував ліцей (пізніше — колегіум) імені святого священномученика Йосафата і був його першим директором від 1995 до 2009 року.