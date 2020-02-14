Чоловік, вчинивши сварку з благовірною через ревнощі, вхопився за ніж.

На щастя, тілесних ушкоджень жінка не зазнала, проте страх за власне життя змусив її звернутися за допомогою до поліцейських.

48-річний житель села Велика Плавуча Козівського району не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців – стоїть на обліку як особа, здатна до насилля. Дільничний офіцер – частий гість у будинку цього сімейства, адже не раз доводилося складати адміністративні протоколи про домашнє насилля. Та цього разу зловмисник, що називається, перейшов межу. Під час сімейного скандалу він вхопив кухонний ніж, приставив до шиї жінки і погрожував вбивством. Свідком цього стала сусідка.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 129 ККУ.