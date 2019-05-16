Кримінальне провадження за статтею 122 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження розпочали слідчі Гусятинського відділення поліції щодо 53-річного жителя міста Копичинці.

Як повідомляють у поліції, підозрюваний наніс два ножових поранення 41-річному знайомому, приревнувавши його до своєї співмешканки.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, чоловіки відпочивали в одній компанії. Не обійшлося без спиртного. Вже між захмелілими чоловіками виникла суперечка – підозрюваному не сподобалося, що знайомий проявляє знаки уваги до його співмешканки. Схопивши ніж, чоловік накинувся з ним на потерпілого. Наніс два удари в тулуб, після чого втік.

Свідки події викликали швидку допомогу. Як встановили медики, поранення виявилися непроникаючими. Лікарі надали допомогу пацієнту та повідомили про нього правоохоронців. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, а підозрюваний дає свідчення поліцейським.