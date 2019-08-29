“Вже новий уряд буде!” – тішиться країна

І знову мріє, що припиниться руїна

Й життя настане – як на захід від Карпат

Але… якщо не сповниться бажання –

Тоді депресія й розчарування

Посиляться, напевно, у стократ…

Таке раніше вже бувало, пригадайте,

Іще недавні зовсім дні згадайте:

Коли позбувся статусу Кравчук,

То заявляв його наступник Кучма,

Що жити будемо усі ми “лучше”,

Натомість сам прибрав тихенько все до рук,

А як “Гринджоли” на Майдані заспівали

І бандюганові, що шапки крав, сказали,

Що не “козлы” ми, а таки народ

Здавалось: ось нарешті те, що треба –

Новий месія мов з’явився з неба

Йому ми зазирали просто в рот

Але… не справдилася ця надія

Якимось… млявим виявивсь месія

Хоча і багатенько говорив

А потім, все розтринькавши, що можна,

Немовби обдуривши душу кожну

Тихенько… бандюгану шлях відкрив

Що було далі – кожен добре знає

Батьківський біль донині не стихає

І по Тисині кача все пливе

Свічки на тротуарах поминальні

І юні лиця на дошках меморіальних

І спогад, що чіпляє за живе…

А далі той, хто закликав всіх воювати,

А сам тим часом заходився торгувати

Усім, чим можна – знову в душу нам заліз

Він по-англійськи говорив гладенько й складно

Сміявся гарно, виглядав ошатно

Та ще й привіз і томос, і безвіз

І дуже вже хотів на другий термін

На тлі всіх клятв і урочистих звернень

Узяти в руки президентську булаву,

Але… з екрана враз зійшов Голобородько

Й хоч на “рошенівському” фоні був коротким

Став президентом – не в кіно, а наяву

Чому? Сказати, мабуть, можна сміло:

Брехня сановна всім ДО СМЕРТІ надоїла

Й країна вирішила поміняти ВСЕ,

Але… хто може визначити правду:

Прийшла нова команда, а чи… банда

І що вона з собою принесе?

“Вже новий уряд буде!” – тішиться країна

І знову мріє, що припиниться руїна

Й життя настане – як на захід від Карпат

Але… якщо не сповниться бажання?

Тоді депресія й розчарування

Посиляться, напевно, у стократ…

Ігор Дуда