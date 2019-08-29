“Вже новий уряд буде!” – тішиться країна
І знову мріє, що припиниться руїна
Й життя настане – як на захід від Карпат
Але… якщо не сповниться бажання –
Тоді депресія й розчарування
Посиляться, напевно, у стократ…
Таке раніше вже бувало, пригадайте,
Іще недавні зовсім дні згадайте:
Коли позбувся статусу Кравчук,
То заявляв його наступник Кучма,
Що жити будемо усі ми “лучше”,
Натомість сам прибрав тихенько все до рук,
А як “Гринджоли” на Майдані заспівали
І бандюганові, що шапки крав, сказали,
Що не “козлы” ми, а таки народ
Здавалось: ось нарешті те, що треба –
Новий месія мов з’явився з неба
Йому ми зазирали просто в рот
Але… не справдилася ця надія
Якимось… млявим виявивсь месія
Хоча і багатенько говорив
А потім, все розтринькавши, що можна,
Немовби обдуривши душу кожну
Тихенько… бандюгану шлях відкрив
Що було далі – кожен добре знає
Батьківський біль донині не стихає
І по Тисині кача все пливе
Свічки на тротуарах поминальні
І юні лиця на дошках меморіальних
І спогад, що чіпляє за живе…
А далі той, хто закликав всіх воювати,
А сам тим часом заходився торгувати
Усім, чим можна – знову в душу нам заліз
Він по-англійськи говорив гладенько й складно
Сміявся гарно, виглядав ошатно
Та ще й привіз і томос, і безвіз
І дуже вже хотів на другий термін
На тлі всіх клятв і урочистих звернень
Узяти в руки президентську булаву,
Але… з екрана враз зійшов Голобородько
Й хоч на “рошенівському” фоні був коротким
Став президентом – не в кіно, а наяву
Чому? Сказати, мабуть, можна сміло:
Брехня сановна всім ДО СМЕРТІ надоїла
Й країна вирішила поміняти ВСЕ,
Але… хто може визначити правду:
Прийшла нова команда, а чи… банда
І що вона з собою принесе?
“Вже новий уряд буде!” – тішиться країна
І знову мріє, що припиниться руїна
Й життя настане – як на захід від Карпат
Але… якщо не сповниться бажання?
Тоді депресія й розчарування
Посиляться, напевно, у стократ…
Ігор Дуда