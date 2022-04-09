У Тернополі продовжує роботу освітньо-гуманітарний центр «Українці допомагають українцям».

У перший тиждень квітня вже відбулося заняття з дітьми з різних регіонів України, яких об’єднав волонтерський освітній проект «Твій вектор – школа», що діє на базі школи-ліцею імені Назарія Яремчука №6. Провела його керівник Медіа лабораторії ПК «Березіль» Оксана Ратушняк. Діти вчилися римувати і розуміти поетичне слово, декламували вірші сучасних українських дитячих авторів та записували їх на диктофон. А сьомого квітня під час акції «АРТ-вулиця» своїми переживаннями, думками, поетичним словом з тернополянами та гостями нашого міста поділився поет, науковець та громадський діяч Олег Герман. Цього ж дня учасники Центру розповіли про події, які заплановані в місті на 8-19 квітня.

– На базі різних шкіл у різних мікрорайонах працюють творчі лабораторії з різних предметів, клуби цікавого дозвілля, проводяться майстер-класи з писанкарства та розмальовування еко-сумок, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – На базі третьої школи двічі на тиждень діє Освітній хаб, де педагоги школи проводять заняття для дітей, які тимчасово у нас перебувають, з підготовки до тестування з української мови, математики, історії України. Відбуваються також заняття у школі ремесел, центрі творчості дітей та юнацтва, хоровій школі «Зоринці».

На вихідні та наступні дні у різних локаціях працюватимуть платформи: «Великодні дзвони», музична платформа «Все буде Україна», мистецька «Мистецтво рятує світ», «Українське слово», «Зміна погляду». Працюватиме освітній хаб у третій школі, «Твій вектор – школа» – у шостій, розмовний клуб «Слово» – у п’ятій, освітній медіа-центр – у четвертій. Детальнішу інформацію про всі заходи можна дізнатися на сайті міської ради.