“Освітянський” потяг: до Тернополя з Харкова евакуювали викладачів та студентів вузів

Загалом на “освітянський” евакуаційний потяг сіли всього 486 людини.

З Харківської області евакуювали студентів вищих, фахових та професійно-технічних закладів освіти.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, передає ТСН.

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Загалом на “освітянський” евакуаційний потяг сіли всього 486 людини: більше 350 студентів усіх вишів та представники викладацько-професорського складу.

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“Евакуйованим буде запропоновано тимчасове місцеперебування та все необіхідне у Тернопільській області. Російський ворог за ці дні атакував близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати. Повністю зруйновані Військове танкове училище, Кадетський корпус та школи у с. Гороховатка та № 134 у м. Харків. Харків завжди був столицею студентів, і ми не віддамо це звання! На своїй землі ми переможемо”, – наголосив голова Харківської ВЦА.

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