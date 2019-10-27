Учнів та вчителів Тернопільщини запрошують взяти участь у зйомках другого сезону Всеукраїнського освітнього серіалу “Шкільне reality 2”.

Цей проект реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та освітньої краудфандингової платформи GoFundEd. Знімати перший сезон серіалу розпочали в січні 2019 року. Тоді учасниками проекту стало 15 команд зі всієї України. До участі в другому етапі зйомок буде відібрано до 50 команд, до складу яких може входити від 8 до 15 осіб. Участь в проекті є безкоштовною. Його мета – розкрити творчий потенціал учасників та популяризувати використання медіа-матеріалів в освітньому процесі.

Авторами та акторами серіалу виступають учні та вчителі українських шкіл. В кожному епізоді вони висвітлюють погляди шкільних команд на різноманітні питання, починаючи з розвитку учня як особистості, закінчуючи найважливішими аспектами розвитку країни.

Учасники другого сезону зможуть не тільки відзняти епізод про будні своєї школи. Вони також пройдуть базове навчання з відеозйомки, монтажу, акторського мистецтва; отримають менторську підтримку від професійних відеографів; розкриють погляди сучасних учнів на ключові питання розвитку країни; отримають ряд призів, включаючи техніку для подальшої реалізації медійних проектів у своїй школі; представлять свої роботи під час Всеукраїнського шкільного кінофестивалю, який відбудеться на завершальному етапі проекту.

Для того, щоб взяти участь у зйомках необхідно до 1 листопада включно заповнити відповідну анкету. Додаткову інформацію можна дізнатися за номером: +380954648746.

Ольга Трач