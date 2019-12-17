Програму розвитку освіти на 2020-2022 роки прийняли депутати на 42 сесії міської ради. На три роки на потреби галузі освіти Тернопільської громади заклали один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони гривень.

Чим відрізняється прийнята програма від попередньої розповіла начальник управління освіти та науки Ольга Похиляк.

– У новій, як і в минулій програмі, закладені кошти на капітальні видатки: ремонти покрівель, огорож, придбання необхідного обладнання, встановлення систем пожежної безпеки тощо. Нове те, що ми закладаємо кошти на добудову 25-ої школи у Кутківцях. На 2020-ий рік це 40 мільйонів гривень. Для бюджету громади це велика сума, тому 32 мільйони розраховуємо отримати з державного бюджету. Цей район розбудовується і є потреба у добудові школи. Розрахована вона на 700 учнів. Передбачили також кошти на будівництва садків у різних мікрорайонах, де будуються багатоповерхові житлові будинки – на вулицях Смакули, Микулинецькій, Овочевій. Біля «Універсаму» на Текстильній є приміщення колишнього дошкільного закладу. За кошти з міського бюджету, бюджету Байковецької громади та Банку європейського розвитку маємо на меті відкрити там новий дошкільний заклад.

За словами Ольги Похиляк, передбачене також фінансування для модернізації харчоблоків, шкільних їдалень, заміни застарілого, технологічного, холодильного обладнання; для встановлення систем очистки питної води та очистки систем теплопостачання в загальноосвітніх закладах.

Ольга Трач

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