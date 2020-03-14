На 47-ій сесії Тернопільської міської ради були внесені зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік.

Як пояснює міський голова Сергій Надал, додаткові кошти спрямовуються на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, на житлово-комунальне господарство тощо.

«Кошти направляються на капітальний ремонт приміщень закладів дошкільної та загальної середньої освіти, на ремонти в’їздів до освітніх установ, оплату енергоносіїв, встановлення вентиляційної системи, пожежної системи тощо, – розповідає міський голова. – На заклади охорони здоров’я кошти, у першу чергу, спрямовані на придбання захисних костюмів та медичних препаратів, на апарат штучної вентиляції легень та на капітальні ремонти в медичних установах»

Додаткові кошти направлені і на сферу житлово-комунального господарства, зокрема на поточні ремонти доріг, капітальний ремонт житлового фонду, реконструкцію Гаївського мосту, на заходи з охорони навколишнього середовища, а також на благоустрій парків. Зокрема, передбачено капітальний ремонт пішохідної доріжки в парку Топільче, очищення озерця навколо Козацького острівця та ставу тощо.

У сфері спорту заплановано придбати спортивним школам обладнання на суму 900 тисяч гривень, а також провести ремонт міського стадіону для проведення Кубка України з футболу тощо.