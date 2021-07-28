Освідчився у Мілані: тернопільський шоумен одружився з моделлю-блогеркою. ФОТО

У Тернополі на одного завидного жениха стало менше.

27 липня одружився тернопільський ведучий та шоумен Олесь Зіньків (Lesyyyk). Його обраницею стала тернопільська модель та блогерка Анастасія Аверкова, повідомляє 0352.ua.

Пропозицію одружитись, чоловік зробив ще грудні 2019 року, а вчора пара відсвяткувала весілля. До слова, саме освідчення відбулося у Мілані.

На своїх сторінках у мережі Instagram молодята діляться фото та відео із весілля.

Наречена обрала стильну білу сукню із відкритими плечима, доповнила образ букетом із кал та довгою білою фатою.