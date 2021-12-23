22 грудня у Тернополі на вул. Парковій, 12 урочисто відкрили та освятили новозбудований дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 Тернопільської міської ради.

У церемонії відкриття та освячення першого у місті дитячого християнського садочка взяли участь міський голова Сергій Надал спільно з Главою та Отцем Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком, Архієпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Василієм (Семенюком), начальницею управління освіти і науки Ольгою Похиляк, священнослужителями та керівництвом і вихователями дошкільного навчального закладу, а також дітьми, що відвідуватимуть цей садок, та їхніми батьками.

«Тернопіль стрімко росте та розвивається, і у нас постійно виникає потреба у нових дошкільних навчальних закладах. Однак сьогодні ми говоримо про те, що молоде покоління потребує не просто навчання, їм потрібне справжнє виховання – на наших національних цінностях та в дусі християнських традицій, – наголосив Сергій Надал. – І дуже приємно, що сьогодні ми відкриваємо новий дитячий садочок, який може прийняти 40 маленьких тернополян, котрі навчатимуться під покровом Божої Матері і під патронатом Греко-католицької церкви. Я щиро дякую Блаженнішому Святославу за благословення та підтримку, дякую Митрополиту Василію Семенюку за віру і наполегливість, а також усім, хто допомагав у будівництві та відкритті цього дитячого садочка, вклавши у нього свою душу і працю – отцям, архітекторам, будівельникам, художникам, вихователям. І сьогодні усмішки цих маленьких дітей є своєрідною нагородою за усю цю пророблену роботу. Бажаю, нехай усе добро вертається до вас сторицею, а наші дітки будуть завжди здоровими та щасливими».

Чин освячення дошкільного закладу очолив Блаженніший Святослав Шевчук. Глава УГКЦ подякував міському голові та громаді, а також усім жертводавцям та тим, хто трудився над зведенням нового дошкільного навчального закладу у Тернополі.

«Цей дитячий християнський садочок є унікальним прикладом співпраці між церквою, державою і громадою для цілої нашої України. Ми дякуємо за ваше розуміння, що дітей мало тільки навчити, їх треба ще й виховати, і вбачаєте саме у церкві доброго партнера, – відзначив Блаженніший Святослав. – Ми й надалі хочемо будувати партнерські стосунки з нашою владою та з усіма тими, хто в силу свого служіння хоче дбати про майбутні покоління».

Новий сучасний дитячий садочок відвідуватимуть понад 40 дітей з Тернопільської громади. Функціонує у закладі і спеціальна та інклюзивна групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Додамо, за сприяння Української Греко-Католицької Церкви Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у новому дитячому садочку проведено усі необхідні ремонтні роботи з енергоощадності, зокрема, утеплено фасад, замінено вікна, проведено капітальний ремонт усіх приміщень, санвузлів, харчоблоку, ігрових кімнат, а також закуплено нове необхідне обладнання. Дошкільний навчальний заклад відповідає усім державним стандартам та вимогам і готовий прийняти дошкільнят.

Нагадаємо, рішення про створення дитячого садочка було прийняте місцевими депутатами на сесії 29 жовтня з метою розширення мережі закладів дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади та задоволення потреб батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти.