Так вже якось склалося, що у моїх опусах переважають критичні нотки. Можливо, належу до числа невиправних песимістів, тих, для кого пів склянки води – це лише пів склянки, а не аж пів склянки. Єдине, що втішає: я не один такий і якщо провести опитування на предмет того, які настрої превалюють нині в суспільстві, таких скептиків, як я, думаю, набереться не так вже й мало.

Втім, людська натура все ж схильна помічати не лише бруд навколо, а й дещо приємніші речі. Це особливо помітно, коли вони розташовані зовсім поряд. Пройшовшись днями вулицею з брудним снігом а на додачу – й густим запахом каналізаційних випарів, що струменів звідкись з-під землі, я буквально за мить опинився, як мені здалося, в маленькій копії Швейцарії (хоча судити про неї можу лише з почутого, прочитаного і побаченого на телеекрані). Інтернет-магазин з назвою відомого пристрою електромереж буквально з перших сантиметрів вразив ідеальною чистотою. Ще більш незвичною для наших реалій здалася постать співробітника, який зустрічав клієнтів при вході. В ідеально чистій масці, в бездоганно охайному костюмі він з такою ж бездоганною коректністю просив їх дотримуватися дистанції в черзі. До того ж, виявився не позбавленим почуття гумору, дотепно відреагувавши на мою репліку з легенькою “підколкою”. Зізнаюся, такого скрупульозного дотримання санітарно-гігієнічних правил досі не доводилося бачити ніде: ні в “файному” Тернополі, ні в аеропортах Львова і турецької Анталії, ні в тамтешніх готелях і магазинах. Щиро кажучи, навіть хотілося побути в тому інтернет-магазині трохи довше, але саме підійшла моя черга, і хлопчина в окулярах у тонкій оправі з такою ж зразковою коректністю допоміг розпакувати й перевірити замовлений товар, на прощання промовивши “Гарного дня”. “От понабиралися в англійців – подумав я в стилі типового підстаркуватого буркуна, – це ж калька з їхнього “Have a nice day”. Українській мові таке прощання, здається, не притаманне”. Втім, почувши те саме “Гарного дня” і від співробітника при вході, видобув із себе щось схоже на вдячну посмішку. При цьому подумав, чи довго їм вдасться підтримувати такий свій рівень – у нас майже все хороше чомусь має прикру властивість з часом псуватися або ж, даруйте, “скурвлюватися”.

Той самий густий каналізаційний запах надворі одразу відігнав асоціації з Швейцарією і нагадав, на якій східній довготі я перебуваю…