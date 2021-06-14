У дорожньо-транспортній пригоді загинув десятикласник ЗОШ №11 Тернополя Ілля Агєєв.

“6 червня, близько 01:30 год. Мешканець м. Тернопіль 2005 року народження, керуючи мотоциклом марки “Ліфан” під час руху по дорозі із с. Немяч Золочівського району в напрямку с. Загір’я Зборівського району Тернопільської області, не впорався з керуванням і перекинувся, внаслідок чого, від отриманих травм загинув на місці події. Обставини події встановлюються”, – саме таке коротке повідомлення від Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА просигналізувало про горе, яке назавжди залишило болючий слід у душах усіх, хто знав Іллю Агеєва – десятикласника 11 школи міста Тернополя.

Наступного року Ілля, як і усі його однокласники, мав готуватися до іспитів, ЗНО та вступу у виш, але не судилося… Фатальна поїздка 6 червня 2021 року обірвала життя 16-річного юнака. Його батьки досі не оговталися від болю. Однокласники та вчителі теж замість того, щоб насолоджуватися довгоочікуваними канікулами, сумують та оплакують свого світлого і доброго однокласника та учня, пише 0352.ua.

Цей навчальний рік видався сповненим трагедій для тернопільської школи №11. У вересні 2020 року, на початку навчального процесу, усіх шокувала звістка про вбивство Анжели Володимирівни Макаренко – завуча школи. 3 квітня цього року не зміг подолати коронавірус директор 11 школи – Павло Степанович Літинський. І ось, наприкінці навчального року, смерть несподівано забрала одного із найкращих учнів школи – Іллю Агеєва.

Однокласники та вчителі підготували чуттєвий відеоролик в пам’ять про Іллю.

“Дорогий наш світлий хлопчику!… Ілля! Останній Дзвоник сьогодні дзвенів БЕЗ ТЕБЕ… Ти, найкрасивіший, ти, найрозумніший, ти, найдобріший… Ти покинув нас… Немає слів, що могли б висловити наш біль і розпуку… Немає сліз, якими могли б оплакати нашу втрату… Ти був таким яскравим, наче зірка, і згас… так само яскраво, як погасло б найгарячіше Сонце!. Ми – назавжди у твоїх променях… Ти – назавжди у нашій пам’яті. Назавжди у наших серцях”, – написала Алла Луценко в групі 11 школи на Фейсбук.

Десятки інших людей, які знали Іллю, згадують про нього з невимовним теплом та ніжністю.