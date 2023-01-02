Останній день року став останнім днем життя: на фронті загинув боєць з Тернопільщини Антон Антощук

Трагічна звістка сколихнула Тернопільщину в перший день нового року.

Першосічень приніс звістку про загибель заступника командира бойової машини, молодшого сержанта Антона Антощука. Військовий загинув під час оборонних дій в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.

Останній день 2022 року став останнім днем життя для молодшого сержанта, який відважно боровся з московськими загарбниками, стояв на захисті нашої країни.

“В скорботі схиляємо голови перед жертовністю та мужністю загиблого Антона Антощука. Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні.