Останній бій прийняв біля Нью-Йорка: від важких поранень помер 26-річний боєць з Тернопільщини

На жаль, підтвердилася сумна звістка про загибель бійця з Тернопільщини Михайла Старошевського.

Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський. Саме у цьому місті проживав захисник.

Старший солдат Михайло Старошевський командував відділенням взводу протитанкових ракетних комплексів. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області отримав множинні осколкові поранення. 22 січня у лікарні міста Костянтинівка серце захисника зупинилося назавжди. Воїну було лише 26 років.

Розділяємо горе непоправної втрати з рідними та близькими Михайла.

Вічна слава Герою!