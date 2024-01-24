На жаль, підтвердилася сумна звістка про загибель бійця з Тернопільщини Михайла Старошевського.
Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський. Саме у цьому місті проживав захисник.
Старший солдат Михайло Старошевський командував відділенням взводу протитанкових ракетних комплексів. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області отримав множинні осколкові поранення. 22 січня у лікарні міста Костянтинівка серце захисника зупинилося назавжди. Воїну було лише 26 років.
Розділяємо горе непоправної втрати з рідними та близькими Михайла.
Вічна слава Герою!