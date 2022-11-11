У суботу та неділю погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Це сприятиме підвищенню температурних показників. У краї передбачають чи не останні теплі вихідні.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 11 листопада спостерігатиметься антициклональний характер погоди.

«Обійдеться без істотних опадів. По області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 8 – 13° тепла. У тумані видимість погіршуватиметься до 200 – 500 м. Передбачається І рівень небезпечності, жовтий».

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, з наступного тижня у краї відчутно похолоднішає.

«12-13 листопада в Україні антициклон Charly зумовить суху, бездощову, безсніжну погоду в усіх наших областях. Температура повітря ще залишиться комфортною, як для цієї кліматичної пори, протягом дня очікується +8 +13 градусів. Навіть у нічні години не буде “мінусів”, десь в межах +3 +8 градусів. Ось хіба що західний та північно-західний вітер обіцяє бути рвучким вихідними. З понеділка-вівторка в Україну заходить повітря з нижчими градусами. Очікується похолодання».

Отже, погода вихідними буде комфортною та сприятиме прогулянкам.